Unioeste recepciona residentes de Programa de Especialização

Hoje (15) os residentes matriculados para o curso de Especialização em Gestão Pública – Residência Técnica (Restec) na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) foram recepcionados virtualmente pelo reitor e presencialmente pelos diretores de campus. Ao todo, foram 11 residentes matriculados, que iniciarão suas atividades nas suas unidades de lotação imediatamente, de acordo com a metodologia adotada pela Universidade neste período de pandemia.

O programa, implementado pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), em parceria com Instituições de Ensino Superior do Paraná, tem o objetivo de proporcionar a prática acadêmico-pedagógica aos alunos. A professora Ana Maria de Sousa Santana de Oliveira, coordenadora do Polo de Cascavel, acredita que uma das funções sociais da universidade é melhorar a qualidade e contribuir com a formação dos profissionais. “A ideia da residência técnica é trazer profissionais para que eles desenvolvam suas atividades e criem novas habilidades dentro de suas áreas, ao mesmo tempo que desenvolvem questões de cidadania”.

Os residentes, que são profissionais recém-formados em diversas áreas como Administração, Psicologia, Jornalismo, Ciências Contábeis e Direito, terão a oportunidade de desenvolver atividades de estágio em diversos setores nos órgãos da Unioeste, sob supervisão de um profissional da área que faz parte do quadro de funcionários da Universidade. Os supervisores ficarão responsáveis por acompanhar os alunos durante as atividades, além de orientar para que o estágio ocorra dentro das condições de segurança adequadas.

Além da residência, os alunos também farão um curso de especialização em Gestão Pública, com aulas à distância. Essas atividades, que já foram adiadas devido a pandemia, estão previstas para o dia 15 de agosto. “Além de desenvolver as atividades da sua profissão, o aluno estará fazendo um leque de disciplinas da área de Gestão Pública, melhorando suas habilitações enquanto profissional, então é uma junção dessas duas coisas para fazer com que ele tenha um ganho de conhecimento profissional nessas áreas”.