Unioeste Rondon homenageia os profissionais da Educação Física

O curso de Educação Física (licenciatura e bacharelado) oferecido pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) no campus Marechal Cândido Rondon, existe desde 1984 e hoje (1º), quando se comemora a data deste profissional, demonstra todo orgulho que tem em contribuir com a formação de centenas de profissionais que ao longo desses anos se destacam no cenário regional, estadual, nacional e até mesmo internacional.

Para o coordenador do Núcleo de Estudos e Prática de Educação Física do Campus, professor Arestides Pereira da Silva Júnior, a Educação Física é uma profissão promissora e de grande valor, pois atua em dimensões indispensáveis para o ser humano e a sociedade, como a educação e a saúde. “O profissional de Educação Física contribui para a melhoria da qualidade de vida, a prevenção de doenças e a promoção da saúde e do bem-estar da população em geral, desde a infância até os idosos”, enfatizou.

Atualmente, o curso de Educação Física contempla duas habilitações: a licenciatura e o bacharelado. Na licenciatura, o profissional atuará nas atividades da docência ligadas à Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental – anos iniciais e finais e Ensino Médio) e Ensino Superior. No bacharelado, a atuação é mais ampla, abrangendo a atuação em academias de musculação, ginástica, lutas, natação, pilates entre outras modalidades, técnico esportivo de escolinha de base até alto nível, hospitais, hotéis, empresas com ginástica laboral e exercícios compensatórios, programas para idosos, para pessoas com deficiência física, organização de eventos esportivos ou recreativos, clubes recreativos e esportivos, associações classistas desportivas e no desporto comunitário.

Comemorações

Considerando as comemorações do Dia do Profissional de Educação Física, o Núcleo de Estudos e Práticas em Educação Física (Nepef) da Unioeste – campus Marechal Cândido Rondon, convida docentes e discentes dos cursos de Educação Física Licenciatura e Bacharelado e interessados para participarem de uma live comemorativa ao Dia do Profissional de Educação Física. A live ocorrerá nessa terça-feira (1º), a partir das 18h30, na programação do evento Agita Rondon, promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer de Marechal Cândido Rondon.

Na oportunidade será discutido sobre a formação e a atuação na Educação Física, com ênfase nas ações dos cursos de Educação Física da Unioeste. Representando a Unioeste, participarão os seguintes docentes: Prof. Dr. Edislon Hobold (Diretor do Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras da Unioeste), Prof. Dr. Oldemar Mazzardo (Coordenador do curso de Educação Física Licenciatura da Unioeste), Prof. Dr. Ricardo Brandt (Coordenador do curso de Educação Física Bacharelado da Unioeste). Além desses docentes, participarão outros professores egressos do curso de Educação Física da Unioeste.

A live será transmitida nas Fanpages: Proem, Aquiagora.net, PromoveSports, O Presente, Conecta Oeste, Difusora, Marechal Online, Conecta NSR.