Unioeste segue com inscriÃ§Ãµes para pÃ³s em Energia na Agricultura

Unioeste segue com inscrições para pós em Energia na Agricultura

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Energia na Agricultura – Mestrado e Doutorado (PPGEA) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Campus Cascavel, informa que estão abertas até 15 de setembro as inscrições para seleção de alunos especiais ao 2º semestre do ano letivo de 2020. Para se inscrever à seleção, os candidatos deverão preencher o cadastro on-line disponível no endereço: http://www.unioeste.br/pos/inscricoes.

O curso oferece três disciplinas com carga horária de 60 horas, sendo: duas vagas para Culturas Energéticas (todas as terças-feiras da 13h30min às 17 horas); 10 vagas para Fontes Renováveis de Energia e Matriz Energética (todas as quartas-feiras 8 horas às 11h30min) e duas vagas para Fertilidade do Solo e Nutrição de Culturas Energéticas (todas as sextas-feiras 13h30min às 17 horas).

A taxa de inscrição no processo seletivo será no valor R$ 190,00 por disciplina, podendo o aluno cursar quantas disciplinas quiser. Além disso, durante a suspenção das atividades presenciais, as aulas serão ministradas de forma remota síncrona.