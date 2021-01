Unioeste Toledo retoma aulas remotas

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) Campus de Toledo retomou as aulas remotas no dia 18 de janeiro. Este novo período de atividades refere-se ao segundo semestre letivo de 2020, adiado devido à pandemia de Covid-19. Professora do curso de Serviço Social, Diuslene Rodrigues da Silva ressalta que tiveram ações anteriores à retomada de aulas que ajudaram na motivação de professores e estudantes. “Lá em abril, quando ficou claro para nós que as coisas não voltariam ao normal, cuidamos de estabelecer algumas atividades online, com música, filmes e poesia, além de cursos e outros eventos da área para motivar os alunos”, explica da Silva.

Para o professor de Ciências Sociais, Paulo Roberto Azevedo, o desafio da adaptação está na falta de contato com os estudantes. “Com as câmeras desligadas, não há como saber se o aluno está prestando atenção, se está entendendo a aula”, ressalta Azevedo. Conforme o artigo 15 da Ordem de Serviço nº 01/2021, expedida pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) no dia 19 de janeiro, a escolha de ligar ou não a câmera é pessoal de estudantes ou professor, e a participação pode ser apenas por áudio ou por chat de texto.

O professor do curso de Ciências Econômicas, Valdir Antonio Galante, ressalta que a estrutura doméstica para o professor melhorou, mas a realidade não é a mesma para os estudantes, em situação que foge do controle dos professores e da Universidade. “Da parte dos estudantes, acredito que a mudança seja mais tímida: ler textos e digitar em dispositivos móveis é sofrível, nem todos conseguiram melhorar o equipamento e a banda de internet, além de estarem sujeitos a um regime de estudos em ambiente nem sempre apropriado de silêncio e conforto, dado o espaço utilizado e a interação com as atividades do local em que moram”, explica Galante.

Para o retorno das aulas online, a Direção Geral do Campus instalou em 11 salas, computadores ligados à rede de internet cabeada, com webcams para auxiliar os professores que tenham alguma dificuldade de acesso à internet ou que tenham problemas com seus equipamentos.

Os professores entrevistados foram unânimes: querem a vacina o mais rápido possível para poder retornar às aulas presenciais.