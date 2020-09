Unipar: RÃ¡dio UniversitÃ¡ria amplia debate com programas ao vivo

Unipar: Rádio Universitária amplia debate com programas ao vivo

Desde que foi inaugurada, em 2005, a Rádio Universitária Paranaense (RUP) segue firme com sua proposta educativo-cultural, alicerçada numa programação eclética, que mescla música, poesia, notícias e debates, traduzindo-se num espaço valoroso de difusão de conhecimentos.

A RUP é também um espaço aberto para estágio acadêmico, de alunos dos cursos de Publicidade e Propaganda e Produção Audiovisual da Universidade Paranaense, e como sugere seu slogan – ‘A rádio feita por você’ – para quem da comunidade tiver interesse em participar, elaborando e apresentando programa.

Com ênfase na MPB, na esfera musical, a grade contempla vários gêneros, que vão do rock ao country, além do sertanejo, caipira, samba, forró e blues. E, ainda, a música clássica, que embala o horário do almoço.

Em programas de entrevistas e informativos, os assuntos mais relevantes do momento ganham projeção, reafirmando o papel do rádio na difusão de saberes importantes para o crescimento intelectual e emocional das pessoas.

Ao todo, são mais de vinte programas; a maioria é gravada, mas a grade contempla alguns ao vivo, que vêm despertando a atenção dos ouvintes. É o caso de Saúde em Foco, Contraponto, Os Bons de Bola e The Blues is Alright.

Contraponto

É um programa de entrevistas focado em negócios. Conduzido pelo professor Bruno Oliveira, que é mestre e especialista na área de gestão, e pelo administrador de empresas Luiz Felipe Paro de Oliveira, tem por objetivo repassar informações sobre diversos assuntos do mundo corporativo e destacar casos de sucesso. O programa é semanal, vai ao ar toda terça, às 18h, e faz parte das ações do ‘Unipar Talks’ do Ciape (Centro Integrado de Apoio a Projetos Empresariais), projeto de extensão universitária da Unipar, do qual Bruno é coordenador multicâmpus.

Saúde em Foco

Como o nome diz, o programa debate saúde, bem-estar, educação em cuidados e prevenção de doenças e outros temas relacionados. Luis Felipe também é o âncora do programa, junto com o professor e pesquisador da Unipar, Emerson Botelho. Os entrevistados são professores da Unipar dos cursos da área e profissionais da cidade, como médicos, dentistas, enfermeiros, nutricionistas, que são referência no assunto da pauta. Vai ao ar às quintas-feiras, às 18h.

Os Bons de Bola

O programa tem como mediador Luis Felipe e reúne três amigos apaixonados por esportes: o professor Emerson, o médico Pedro Victorino Neto e o advogado José André Ramos Peres. Toda segunda, a partir das 18h, entram no ar com convidados e debatem assuntos do momento voltados a todas as atividades desportivas. Informam e opinam, mantendo um clima cordial e divertido.

The Blues is Alright

No comando de Luis Fernando, o programa dedicado ao blues ganha espaço expressivo e a audiência de fieis admiradores pelo gênero musical, criado pelo povo afro-americano nos Estados Unidos. O trabalho de Lipe, como é chamado pelos amigos, vai além da locução; ele também faz a seleção das canções para tocar e a pesquisa, para munir o programa com relatos históricos e referências sobre cada uma, bem como de seus autores e intérpretes. Vai ao ar às terças, às 20 h.