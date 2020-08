Univel arrecada doações para famílias do Interlagos e Cootacar

Quatro alunos do curso de Direito do Centro Universitário de Cascavel (Univel) se uniram em prol de uma causa, melhorar a qualidade de vida da comunidade. Por meio do projeto “Venha Somar”, os acadêmicos, Emilly Notoya, Lucas Teixeira, Gabriel Martinho e Matheus Razera, arrecadaram roupas, alimentos, entre outros materiais para distribuir entre as famílias da Cooperativa dos Trabalhadores Catadores de Materiais Recicláveis (Cootacar) e as famílias do bairro Interlagos que tiveram suas casas atingidas por um incêndio. “É sempre bom ajudar os outros, ainda mais nesses últimos tempos. Foi uma experiência muito bacana contribuir para essa campanha”, conta o acadêmico Gabriel Martinho.

Para auxiliar as famílias do Interlagos a reconstruírem suas casas, os alunos ainda arrecadaram cerca de 20 mil tijolos. “Foi muito gratificante fazer parte deste projeto, cujo objetivo era arrecadar doações para famílias em estado de necessidade. Ficamos felizes com o resultado pois muita gente ajudou. É realizador saber que pudemos contribuir com essas famílias e ajudá-las! Em um momento tão sensível como esse, isso se torna essencial”, conta Emilly Notoya, acadêmica que fez parte do projeto.

A iniciativa, além de fortalecer o espírito de cidadania e responsabilidade social, beneficiou cerca de 60 famílias da Cootacar, valorizando também o meio ambiente e os trabalhadores da Cooperativa. “Nós começamos a recolher alimentos, roupas, utensílios de cozinha, tudo que pudesse ajudar e buscamos tentar fazer o mínimo que seja para que essas famílias superem as dificuldades”, ressalta o acadêmico Lucas Teixeira.

O Coordenador Adjunto do curso de Direito, Fausto Irschlinger, reforça a importância de projetos como esse. “A coordenação do curso de Direito considera excelente a iniciativa de seus acadêmicos. É muito importante partir deles ações pensadas nos outros, nos que mais precisam de apoio. Isso faz parte da responsabilidade social que deve mover o ser humano em formação. É digno de nota em momentos difíceis auxiliar voluntariamente a comunidade regional, melhorando a qualidade de vida e o fortalecimento da cidadania”, conta.