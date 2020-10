Univel comemora Dia do Contador com talk show online

O Dia do Contador no Centro Universitário de Cascavel (Univel) foi comemorado pelos acadêmicos de Ciências Contábeis com um web talk show sobre “Os desafios e as tendências da profissão contábil em tempos de pandemia”. “O talk show foi uma atividade comemorativa com palestras que trouxeram um cenário para a profissão contábil em tempos de tecnologia, inovação e desafios e isso para o aluno é muito esclarecedor, visto que é uma profissão que está constantemente se atualizando e se renovando”, ressalta o Coordenador do curso, Nilson dos Santos Dias.

A atividade fez parte da disciplina de Projeto Integrador – Desenvolvimento de Carreiras, em que os alunos do 2º semestre do curso ficaram responsáveis por definir os temas, convidados, preparar vídeos e fomentar a discussão. O bate-papo reuniu profissionais que são referência na área para contar um pouco das suas experiências, desafios e o futuro da profissão, sob a mediação do professor Ruy Fernandes da Silva Costa. “Foi um tema escolhido pelos próprios alunos do curso por ser relevante para o momento em que estamos vivendo. Principalmente, porque impacta a nossa profissão no sentido de identificar as dificuldades enfrentadas por estes profissionais, tendências e oportunidades que surgem para a profissão em decorrência desta pandemia”, explica o professor Ruy.

Os convidados do web talk show foram: o professor da Univel e sócio na empresa Consult Soluções Empresariais, Everton Gugel; o CEO e Diretor da Martins Alves Contabilidade e Franqueadora de Serviços Contábeis, Luiz Fernando Martins Alves; o contador, consultor e empresário contábil no Escritório Delta de Contabilidade e na TAO Consult Consultoria Empresarial, Luiz Gustavo Helfenstein; e o acadêmico do curso de Ciências Contábeis da Univel e auxiliar contábil da Sempre Certo Contabilidade, Artur Miguel Wolf.