Univel firma parceria com International Business School Americas

Incentivando a busca pelo conhecimento, o Centro Universitário de Cascavel – Univel firmou um convênio com o International Business School Americas (IBS) para um programa de bolsas de estudo em universidades da Califórnia, nos Estado Unidos. “Essa parceria serve para internacionalização dos nossos alunos, é uma porta de entrada para mercados educacionais e profissionais de alto desempenho, que vão contribuir enormemente para aprimorar o aprendizado, preparando-os para um mundo cada vez mais globalizado”, ressalta o pró-reitor da Univel, Lucas Silva.

Por meio do convênio, alunos da graduação, pós-graduação e egressos da Univel poderão se inscrever para o programa de bolsas de até 70% pelas renomadas universidades California State University (CSUN) e University of La Verne (ULV). Por meio dessa oportunidade, os alunos poderão aprofundar seus conhecimentos em diversas áreas no período de férias, em conjunto com o desenvolvimento do idioma inglês e uma experiência internacional.

A professora Tatiana Marceda Bach, que atua no Centro de Pesquisa e Extensão da Univel, reforça a importância de participar do programa. “Esse convênio oferece uma grande oportunidade aos acadêmicos e egressos da Univel a realizarem um intercâmbio nos Estados Unidos. Vemos isso como muito positivo, os participantes terão acesso ao que há de melhor e mais inovador no mundo, estudando em universidades tradicionais e de renome mundial, sem contar a troca de experiências e o diferencial competitivo no currículo”, conclui.

Inscrições abertas!

Oferecendo programas internacionais desde 2003, o International Business School Americas (IBS), promove um contato profundo com o conhecimento e a realidade de negócios do país escolhido sem ter que romper laços profissionais e acadêmicos com seu país de origem. As aulas ministradas em inglês, sem tradução, possuem o conteúdo adequado à realidade de executivos atuantes em países emergentes, associando conhecimento de ponta em administração à prática gerencial.

Neste momento, são oferecidos os seguintes programas:

– Strategy and Marketing (Campus ULV)

– Finance and Accounting (Campus ULV)

– Leading & Coaching the Human Organization (Campus ULV)

– Contemporary Topics in Public Administration (Campus ULV)

– Communication, Design & Innovation (Campus CSUN)

– Digital Companies & E-Business Revolution (Campus CSUN)

– Design Thinking & Innovation (Campus CSUN)

– Leadership In An Age Of Disruption (Campus CSUN)

Os programas oferecem um módulo de inglês para negócios sem custo adicional. Para alunos que desejam se desenvolver apenas no idioma inglês, poderão também participar do programa Business English – First Lessons.

Os cursos possuem as seguintes características:

– Duração: 3 semanas em janeiro ou julho com aulas e atividades em período integral.

– Idioma: integralmente em inglês, exigindo-se proficiência de nível básico para o programa “Business English – First Lessons” e nível a partir de intermediário para os demais programas.

– Processo seletivo: os candidatos devem enviar documentação para concorrer a bolsas parciais de estudos. Os alunos selecionados terão também acesso a preços especiais na hospedagem e um módulo de inglês gratuito na Califórnia.

Foram disponibilizadas 30 bolsas para a Univel, com inscrições até o dia 21 de setembro em 2020. Neste momento as solicitações de bolsa estão abertas para os programas que ocorrerão em julho de 2021 e janeiro ou julho de 2022.

Acadêmicos e egressos com interesse deverão solicitar mais informações sobre os cursos e critérios de concessão de bolsas para o professor Dr. Ricardo Britto, representante das universidades no Brasil, no seguinte email: infosul@ibs-americas.com ou preencher as informações no seguinte link: https://international.ibs-americas.com/afl-camp-cali0820.

Conheça um pouco mais das universidades:

https://bit.ly/2qnkTs3 – CSUN

https://bit.ly/2HbENko – ULV