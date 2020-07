Univel realiza 1º Encontro Online de Colaboradores

Com o propósito de fortalecer a união entre as pessoas, o Centro Universitário de Cascavel – Univel promoveu o 1º Encontro Online de Colaboradores com o tema “O autoconhecimento e as oportunidades de aprender a se reinventar em um novo mundo”. O assunto foi abordado pelo professor Lademir Petrich que incentivou o diálogo online entre os profissionais para exporem suas ideias e sentimentos com relação às mudanças e transformações vivenciadas nos ambientes de trabalho devido a pandemia.

Segundo o Diretor do Núcleo de Educação a Distância do Centro Universitário de Cascavel – Univel, Tiago Buosi, capacitações como essa são importantes para conectar seus colaboradores e promover a união. “Vejo que para conseguirmos formar uma equipe comprometida e atuante, além das pessoas terem os processos de trabalho bem claros, os colaboradores devem entender quais são os valores, a missão e a política da instituição. Com os treinamentos é possível melhorar não só as competências técnicas, mas também comportamentais do colaborador, quanto mais bem treinado ele estiver melhor seu engajamento e eficiência nas atividades desenvolvidas”, ressalta Tiago.

Segundo a colaboradora Mariza Mattos, do setor de Núcleo de Educação a Distância, este primeiro encontro foi valioso e acolhedor. “Tanto tempo distantes um do outro e neste dia pudemos interagir, falando deste novo cenário que vivemos e como estamos nos adaptando a ele. A distância que nos aproxima e o novo que nos liberta de muitos pré-conceitos. Professor Lademir, que foi palestrante, deixou a nós a tarefa de refletirmos sobre o que realmente é importante e como podemos lidar em situações de ansiedade e stress durante este período de pandemia. Sem dúvidas, um encontro muito benéfico e oportuno”, diz Mariza.

Para Laiz Naldielli Batista de Oliveira do setor de Vestibular, foi uma nova experiência. “Foi uma oportunidade de experiência nova muito interessante, de poder encontrar e interagir com todos os colaboradores de forma virtual. O professor Lademir Petrich apresentou sua palestra de uma maneira clara e objetiva para que todos pudessem entender e compartilhar sua visão com os outros colegas. A interação no geral com todos foi muito boa”, conclui Laiz.