Unopar disponibiliza cupons de desconto para candidatos irem de Uber prestar prova do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma das principais portas de entrada dos brasileiros no acesso ao ensino superior. A próxima edição, que conta com mais de 5,8 milhões de inscritos, será a primeira após o surgimento da Covid-19. Pensando na segurança e na saúde dos candidatos, a Unopar vai disponibilizar vouchers com descontos para viagens de Uber para o transporte dos estudantes de Cascavel-PR com segurança e comodidade.

A Unopar oferecerá no primeiro dia de provas presenciais (17) cupons digitais no valor de R$5,00 para trajetos ao local de prova, evitando estresse adicional com o planejamento do transporte em uma data já marcada pelo nervosismo para os estudantes.

Para garantir o voucher, os candidatos deverão se cadastrar no site https://parceria-uber.unopar.com.br/. O código de desconto será enviado via SMS ou e-mail. *O desconto poderá ser utilizado entre às 9h e 21h no dia 17, além de ser exclusivo para os candidatos que irão prestar o Enem. A ação conta com quantidade limitada de cupons.

Enem no Paraná

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), somente no estado do Paraná, mais de 239.676 estudantes devem realizar a prova nos próximos dias, sendo cerca de 233.247 mil nos locais de prova e outros 6.429 na versão digital, novidade para este ano.

Sobre a Unopar

Fundada em 1972 e credenciada como universidade em 1997, a Unopar é referência em inovação e é reconhecida pela vanguarda acadêmica em seus cursos de graduação, extensão e pós-graduação lato e stricto sensu.

Presente em Londrina, Arapongas, Bandeirantes, Cascavel e Ponta Grossa, além de atuar com polos de educação a distância distribuídos por todos os estados brasileiros, a Unopar presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio das Clínicas-Escola na área de Saúde, Escritórios e Núcleos de Práticas Jurídicas, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Unopar oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais.

Em 2011, a Unopar passou a integrar a Kroton. Para mais informações, acesse: https://www2.unopar.br e https://blog.unopar.com.br/category/noticias/.

Sobre a Kroton

A Kroton, que faz parte da holding Cogna Educação, uma companhia brasileira e uma das principais organizações educacionais do mundo, atende ao mercado B2C do Ensino Superior, levando educação de qualidade em larga escala. Presente em mais de 900 municípios em todo Brasil, a companhia conta com 176 unidades próprias, 1.410 polos de ensino a distância e mais de 844 mil estudantes, sob as marcas Anhanguera, Fama, Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar. Transformar a vida das pessoas por meio da educação, formando cidadãos e preparando profissionais para o mercado, é a missão da instituição, que trabalha para continuar concretizando sonhos em todos os cantos do país. Para mais informações acesse: https://www.kroton.com.br