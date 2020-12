Valores ajudarão a aquecer o comércio e fortalecer a retomada econômica

A Prefeitura de Cascavel depositou, na segunda-feira (30), os valores referentes à folha de pagamento de novembro e do 13º salário dos servidores e autarquias/empresas ligadas ao Município, como a Cohavel e Transitar, além dos valores relacionados aos benefícios pagos aos funcionários públicos aposentados.

Somente a antecipação do 13º salário e a folha de pagamento dos servidores injetarão na economia local R$ 63,7 milhões. Somados aos R$ 15,1 milhões pagos pelo IPMC (Instituto de Previdência do Município de Cascavel), além dos salários dos servidores de autarquias, estarão disponíveis, nesta terça-feira (1), R$ 80,4 milhões nas contas dos funcionários públicos. São valores que irão ajudar a aquecer o comércio e fortalecer a a retomada econômica, em um ano marcado pelos impactos financeiros causados pela pandemia da Covid-19.

O prefeito Leonaldo Paranhos disse que o momento é de comemorar a performance do Município de Cascavel e agradeceu a população que tem contribuído pagando os impostos.

Planejamento

A antecipação do 13º salário também é fruto de um planejamento econômico iniciado ainda no mês de março, quando a pandemia começou a ganhar força em Cascavel.“Vivemos um momento de muita dificuldade, mas, graças a Deus, nunca tivemos um dia de atraso em nenhuma folha de pagamento e, além disso, conseguimos antecipar o pagamento do décimo terceiro. Lamentavelmente – falo isso com tristeza – alguns municípios do Brasil não estão conseguindo pagar nem a folha de pagamento”, observou.

Paranhos também destacou o trabalho prestado pelos servidores que ajudam a fazer as políticas públicas e, consequentemente, fazem de Cascavel uma cidade reconhecida nacionalmente pelos serviços prestados à população.