Valter Pitol comemora derrubada do FunRural das integrações

Em uma atuação articulada entre Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar) e Congresso Nacional houve a derrubada da cobrança do Fundo Rural das integrações.

“O trabalho das cooperativas levou à derrubada do veto, beneficiando a todas as integrações do sistema cooperativista. Agradecemos a diretoria da OCB, seu presidente Marcio Lopes de Freitas, a gerente Tania Zanella; a diretoria da Ocepar, seu presidente José Roberto Ricken, e também nossos deputados Sérgio Souza, Pedro Lupion e Aline Sleutjes que participaram intensamente para que essa decisão acontecesse”, diz o diretor presidente da Copacol, Valter Pitol.

Tanto a OCB quanto a Ocepar permanecem com frentes de trabalho para acompanhar a reforma tributária no País, que tende a aumentar a cobrança de tributos ao setor produtivo. “O que nos preocupa é o aumento de impostos. Possuímos uma alta carga tributária e os desafios são grandes. O País está com alto custo, mas não há um trabalho para se reduzir as próprias despesas. Por isso, estamos com frentes da OCB e Ocepar para acompanhar o projeto”, destaca Pitol.