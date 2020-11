Valtinho: vamos administrar para todos em Assis

“Essa vitória é do povo! Muito obrigado a todos que acreditaram na nossa proposta e nos elegeram para conduzir Assis Chateaubriand a partir de 2021. Vamos honrar cada voto recebido e trabalhar muito por todos os chateaubriandenses”. As palavras são do prefeito eleito de Assis Chateaubriand, Valter Souza Correia (Valtinho), que ao lado do vice-prefeito eleito, Cloves Angeleli, terá a missão de governar o município nos próximos quatro anos.

Os candidatos da coligação ‘Do Povo, Para o Povo’, formado pelos partidos PL, PSD, PSDB, PSL, DEM e Republicanos, consagram-se vitoriosos nas urnas com 53,48% dos votos, o que representa 10.371 votos válidos. A dupla derrotou nas urnas o atual prefeito João Aparecido Pegoraro, que teve ao seu lado Vitor Pestana e receberam 9.020 dos votos, o que totaliza 46,52%.Representando a renovação e uma nova política, voltada para a melhoria da qualidade de vida da população e a retomada do desenvolvimento do município, Valtinho enaltece que a campanha foi limpa e com propostas que vão de encontro com as necessidades do povo de Assis. “Obrigado pelos 10.371 votos que confiaram a nós, vamos honrá-los com muito trabalho”, salientou o prefeito eleito, destacando que “estou muito bem preparado para governar Assis, até porque, quando você tem ao seu lado pessoas como o próprio Marcel Micheletto, que nos levou até Curitiba há pouco tempo, onde todas as portas das secretárias nos foram abertas e todos os secretários nos garantindo apoio para a continuidade do nosso plano de trabalho, onde o próprio governador nos garantiu apoio, me deixa muito tranquilo em saber que, hoje, esse grupo está retomando o nosso Plano de Governo”.

Em entrevista ao jornal A Voz do Paraná, Valtinho ressalta que Saúde e Educação serão prioridades em sua gestão. “Elencamos algumas prioridades. Eu venho da Saúde e as pessoas me veem como o Valtinho da Saúde, porque eu fiz um trabalho muito bacana dentro da Secretaria de Saúde. Eu trabalhei e vivi dentro do posto de saúde e depois fui para o hospital. Hoje, nós temos uma pesquisa que mostra que os chateaubriandeses têm a Saúde em primeiro lugar e essa é prioridade da população. Eu vejo que nós temos algumas obras da Saúde paradas, como: o Posto de Saúde do Jardim Mônaco, que o Marcel deixou pronto e, hoje, está fechado. Uma das minhas prioridades é abrir esse posto de saúde, além da construção de Cmeis, enfim, nossas prioridades são a Saúde e a Educação”.

O prefeito eleito de Assis Chateaubriand tem grande experiência em Saúde Pública e na área administrativa e quer formar uma equipe de trabalho aliando técnica e empatia. “Assis escolheu o melhor para a cidade e vamos retribuir essa confiança com muito trabalho, determinação e obras. “Meus secretários, diretores e cargos comissionados terão que se encaixar nesse perfil: preparo técnico aliado com o lado humano, porque faz diferença quando você tem pessoas com comprometimento para atender as pessoas. Vamos fazer essa busca, pois sabemos que não é fácil associar técnico com humano, mas é nesse sentido que queremos montar a equipe”, ressaltou.

Leia, a seguir, a íntegra da entrevista:

Jornal A Voz do Paraná: Sua vitória demonstra a renovação e, ao mesmo tempo, a manutenção da união de um grupo político que sai da disputa eleitoral fortalecido. Como você avalia esse quadro, levando em conta a determinação do secretário de Estado, Marcel Micheletto, pela sua eleição?

Valtinho: Eu entendo que agora é o momento de retomarmos o desenvolvimento do nosso município com esse grupo que tanto fez por Assis Chateaubriand. Quando recebi o convite de ser o candidato, eu me senti com uma responsabilidade muito grande. Ouvimos as pessoas dizendo que a gestão Marcel Micheletto foi à administração que mais trouxe qualidade de vida para a população, que pode levar grandes obras estruturantes, como: escolas, asfalto, entre outras obras que contribuíram para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu me sinto numa responsabilidade muito grande, em dar continuidade a esse legado que começou em 2013 com o Marcel, quando, então, eleito o prefeito mais jovem da história do Paraná e que fez tanto por Assis. Para mim, é muito importante continuar essa história e ele, estando ao lado do governador, a figura mais importante da nossa região nos avalizando para que possamos dar continuidade ao nosso Plano de Governo. É uma honra representar esse grupo.

Jornal A Voz do Paraná: Já na sua primeira eleição, você consegue uma expressiva votação em uma cidade de porte e progressista como Assis. Em algum momento você teve preocupação com o seu desempenho nesse pleito? Como você reagiu ao convite de representar um grupo politico vencedor?

Valtinho: No início foi uma grande surpresa, pois é uma responsabilidade muito grande, principalmente, pelo que o grupo representa para a cidade hoje, mas, depois eu comecei a entender que a população mesmo quando nos procurava, quando eu visitava na pré-campanha, quando dialogávamos com a população, sentíamos que eles queriam o retorno desse grupo, porque, infelizmente, houve uma ruptura na administração. Comecei a ver que era necessário esse grupo retomar e eu me sinto muito confiante com o apoio do grupo. Minhas parcerias também contribuíram para que eu tivesse mais engajamento, que eu me desse mais empoderamento para que eu obtivesse a vitória nas urnas.

Jornal A Voz do Paraná: Você considera que representar o grupo foi uma missão que caiu na sua mão?

Valtinho: Com certeza. É uma grande missão, porque no cenário político, eu nunca participei de uma eleição onde fosse eu o candidato, eu sempre trabalhei nos bastidores das campanhas do grupo, inclusive, na campanha do Marcel em 2010 onde ele fez mais de 20 mil votos. Eu sempre me senti muito bem dentro desse grupo, realmente é uma grande missão representá-lo.

Jornal A Voz do Paraná: Você se sente preparado para governar Assis?

Valtinho: Muito preparado, até porque, quando você tem ao seu lado pessoas como o próprio Marcel Micheletto, que nos levou até Curitiba há pouco tempo, onde todas as portas das secretárias nos foram abertas e todos os secretários nos garantindo apoio para a continuidade do nosso plano de trabalho, onde o próprio governador nos garantiu apoio, me deixa muito tranquilo em saber que, hoje, esse grupo está retomando o nosso Plano de Governo.

Jornal A Voz do Paraná: Você assume no dia 1 de janeiro e, a partir disso, qual a sua prioridade?

Valtinho: Elencamos algumas prioridades. Eu venho da Saúde e as pessoas me veem como o Valtinho da Saúde, porque eu fiz um trabalho muito bacana dentro da Secretaria de Saúde. Eu trabalhei e vivi dentro do posto de saúde e depois fui para o hospital. Hoje, nós temos uma pesquisa que mostra que os chateaubriandeses têm a Saúde em primeiro lugar e essa é prioridade da população. Eu vejo que nós temos algumas obras da Saúde paradas, como: o Posto de Saúde do Jardim Mônaco, que o Marcel deixou pronto e, hoje, está fechado. Uma das minhas prioridades é abrir esse posto de saúde, além da construção de Cmeis, enfim, nossas prioridades são a Saúde e a Educação.

Jornal A Voz do Paraná: Seu Plano de Governo contempla certamente as pessoas mais humildes do município na busca permanente pela qualidade de vida…

Valtinho: Com certeza! Eu sempre trabalhei pelas pessoas mais carentes, mais vulneráveis e sempre tive esse olhar, tanto é que a nossa coligação foi denominada de ‘Do Povo, para o Povo’, e, hoje, eu vejo a importância de ter esse olhar.

Jornal A Voz do Paraná: O povo entendeu a sua mensagem?

Valtinho: Sim! Inclusive, no domingo, após o resultado das eleições, nos esperaram em frente ao nosso comitê, nos passaram aquela energia boa, o calor humano, o que me deu ainda mais vontade de chegar no dia primeiro para trabalhar pela nossa gente. Essa vitória é do povo! Muito obrigado a todos que acreditaram na nossa proposta e nos elegeram para conduzir Assis Chateaubriand a partir de 2021. Vamos honrar cada voto recebido e trabalhar muito por todos os chateaubriandenses.

Jornal A Voz do Paraná: Qual foi a sensação quando você recebeu o resultado da sua vitória?

Valtinho: No começo, demorou um pouco para cair a ficha e aí quando fomos até o comitê e, ao chegarmos, eu vi a avenida tomada por pessoas com bandeiras, acenando, foi ali que eu me dei conta do tamanho da responsabilidade que estava em minhas mãos. Inclusive, conversei muito com a minha esposa e disse: essas pessoas estão vendo a esperança, a mudança e a renovação, como o próprio Marcel sempre frisou. Vamos buscar sempre o melhor para Assis Chateaubriand.

Jornal A Voz do Paraná: Qual é o recado que você deixa para a população de Assis, independente de terem ou não votando em Valtinho e Cloves?

Valtinho: Eu quero honrar a cada voto que recebemos e, podem ter certeza, de que não vamos trabalhar só pelos que votaram em nós, mas para toda a nossa população. A partir do dia primeiro, vamos olhar para todos os chateaubriandenses sem distinções partidárias e é esse sentimento que eu quero levar para o Paço Municipal, além de montar uma boa equipe para a administração, uma equipe com conhecimento técnico aliado à empatia, com jeito diferente de olhar para as pessoas, como eu fiz no hospital, dentro da Secretaria de Saúde. Quando eu recebo uma mensagem de carinho, digo a eles olhando nos olhos: vou cuidar de você e vou honrar cada voto. Para os que não acreditaram, vamos trabalhar ainda mais para que eles olhem a gente e consigam enxergar a nossa vontade de trabalhar e levar qualidade de vida a nossa população que é, de fato, o que a gente quer.

Jornal A Voz do Paraná: A tua candidatura ocasionou uma ruptura. Existe a vontade de se reaproximar do outro grupo?

Valtinho: Quando aconteceu a minha escolha, essas mesmas pessoas participaram dessa escolha, porque o próprio Marcel sempre convidou a todos para participar das decisões. Quando aparecia meu nome, é porque as pessoas falavam, o próprio grupo reconheceu que era o melhor caminho e, logo após esse reconhecimento, algumas pessoas que queriam estar no meu lugar, com o apoio do Marcel, acabaram sendo levadas pela vaidade. É claro que eu tenho o meu jeito de trabalhar e quem quiser contribuir será sempre bem-vindo, porque a gente pensa na população, a gente não tem projeto pessoal, nós temos projetos para a sociedade, o nosso Plano de Governo foi elaborado em cima de conversa, de diálogo, de pessoas da sociedade. É claro que essas pessoas que se afastaram, se quiserem contribuir, dentro das nossas condições, vamos ouvi-las, dialogar e construir projetos para a nossa população. O nosso bem maior é o nosso povo.

Jornal A Voz do Paraná: Você comentou em montar uma equipe qualificada para a sua gestão. Qual o perfil da sua equipe?

Valtinho: A minha formação é em Administração e dentro da Administração trabalhamos muito a liderança e, é claro, que o bom líder não é chefe. Meus secretários, diretores e cargos comissionados terão que se encaixar nesse perfil: preparo técnico aliado com o lado humano, porque faz diferença quando você tem pessoas com comprometimento para atender as pessoas. Vamos fazer essa busca, pois sabemos que não é fácil associar técnico com humano, mas é nesse sentido que queremos montar a equipe.

Jornal A Voz do Paraná: De cara, você já vai levar uma vantagem tendo a Câmara ao seu favor e ainda mais a Franciane Micheletto ao seu lado. Você acha mais fácil governar assim?

Valtinho: Quando se tem a maioria na Câmara, temos a certeza de que o nosso Plano de Governo, que teve a participação de todos os candidatos a vereador, terá êxito. A gente vê o caminho com menos dificuldades. Por outro lado, é muito importante falar da Franciane Micheletto, onde eu, no meu primeiro ano do Marcel, trabalhei com ela na Secretaria de Assistência Social e pude aprender muito. Ela, com certeza, vai contribuir muito com a nossa administração.