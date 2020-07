Veja as principais vantagens de comprar um veículo por consórcio

Adquirir um bem de valor elevado requer planejamento. Com veículos não é diferente. É necessário estudar qual a melhor opção para que a conquista não se transforme em um problema de difícil administração. Neste contexto, o consórcio apresenta uma série de vantagens, pois é a modalidade mais econômica para aquisição de um bem, além de oferecer planos para os mais diferentes perfis de cliente.

“O consórcio traz o conceito da compra compartilhada, uma estratégia inteligente para a aquisição patrimonial. É a filosofia de poupar em grupo para a conquista de objetivos de forma segura e transparente”, afirma Tatiana Schuchovsky Reichmann, diretora-presidente da Ademimotors, marca do grupo Ademicon voltada para o consórcio de veículos.

Confira abaixo as 5 principais vantagens de se investir em um consórcio de veículos listadas pela executiva:

1 – Estímulo ao planejamento:

Comprar um veículo por meio do consórcio faz com que o consorciado adquira o hábito de se planejar financeiramente. Isso porque, mensalmente, ele reservará parte dos seus rendimentos para pagar a parcela com o objetivo de adquirir o bem.

2 – Crédito para escolher o veículo:

Ao ser contemplado, seja por sorteio ou por lance, o consorciado não recebe um determinado veículo, mas tem direito ao crédito contratado, podendo escolher o veículo que quiser. Por exemplo, ao adquirir a cota, o cliente tem em mente comprar um automóvel. Porém, quando contemplado, ele decidiu ter uma embarcação. No consórcio, ele tem a liberdade de escolher o bem automotor.

3 – Não há cobrança de juros:

O consórcio é considerado a forma mais econômica de programar a compra de um veículo em razão da ausência de juros e de entrada. Além disso, a modalidade disponibiliza variedade de créditos e parcelas.

4 – Poder de compra:

Ao ser contemplado, o cliente tem direito ao valor total do crédito contratado, o que possibilita boas negociações no momento da compra. Além disso, o crédito do consórcio de veículos na Ademimotors é atualizado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, para manter o poder de compra do consorciado.

5 – Segurança:

A modalidade é fiscalizada pelo Banco Central e conta com lei própria, a Lei 11.795, o que garante segurança aos consorciados. Como o veículo estará no nome do comprador, e por se tratar de um bem físico, o consorciado conta com um patrimônio.

Sobre a Ademimotors

A Ademimotors Consórcio de Veículos é uma marca do grupo Ademicon. Focada em consórcio para aquisição de automotores, oferece créditos para a compra de diferentes veículos, como carros, embarcações, jet-skis e, até mesmo, helicópteros. A Ademimotors reforça o conceito do consórcio como compra compartilhada, uma estratégia inteligente para a aquisição patrimonial. Mais informações no site www.ademimotors.com.br.