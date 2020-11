Vem pra Foz: Desde a reabertura do turismo Foz registra melhor movimento

O movimento turístico durante o feriadão de Finados em Foz do Iguaçu foi o maior desde a reabertura dos atrativos – após o fechamento imposto pela pandemia de covid-19 – e confirma a tendência de retomada gradativa da principal atividade econômica da região. É o que indicam os números de dois dos principais pontos turísticos da cidade.

De sábado (31) até esta segunda-feira (2), Dia de Finados, 5.003 pessoas visitaram a Itaipu e 12.999 o Parque Nacional do Iguaçu (PNI), onde estão as Cataratas do Iguaçu. Os números são, respectivamente, 6% e 9,7% superiores aos do feriadão da Padroeira, de 10 a 12 outubro. Que, por sua vez, já haviam sido 24% e 62% maiores que os da Independência, de 5 a 7 de setembro.

Os três feriados (Finados, Padroeira e Independência) têm a mesma base de comparação: sábado, domingo e segunda-feira.

Motivos

Entre os motivos para o aumento no movimento está a volta do turismo de compras. O feriadão de Finados foi o primeiro com a Ponte da Amizade reaberta. E os viajantes aproveitaram. “Sem dúvida a reabertura do comércio de Ciudad del Este repercutiu na melhora do número de visitantes, haja vista a maior procura de transporte turístico para as compras”, comemora o presidente do Visit Iguassu, Felipe Gonzalez.

Outra razão para o gradativo aumento dos números é a campanha Vem pra Foz, desenvolvida pela Itaipu e parceiros para divulgar o destino. Lançada no final de agosto como parte de um movimento para a retomada da economia da cidade, a ação tem como objetivo divulgar a região como destino seguro, com protocolos sanitários rigorosos e que oferece ao turista opções de passeios únicos.

Em setembro, foi lançada a segunda fase da campanha, com a divulgação do aplicativo “Foz com Descontos”. Ao baixar o programa no tablet ou smartphone, o turista pode comprar passeios, produtos e serviços e programar melhor a viagem.

As ações de valorização do turismo integram um dos eixos do Programa Acelera Foz, que tem coordenação estratégica da Itaipu e parceiros. O programa foi lançado em maio para estimular a retomada do crescimento da cidade e minimizar os impactos econômicos da pandemia de covid-19.

Natal

“Itaipu sabe a importância do segmento turístico para Foz e região, dando emprego e sustento a um setor que integra desde o empresariado até quem trabalha na linha de frente de atendimento, ou seja, o trabalhador de turismo como um todo”, diz o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna.

A aposta agora é para o Natal. A Itaipu vai investir numa grande programação natalina, com projeção mapeada inédita na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, na Vila A, que será produzida pela mesma empresa que fez o abraço do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e uma decoração temática no mesmo espaço.

Já de antemão, o general convida. “Vai ser uma festa religiosa muito linda, com atenção especial para nossos moradores e viajantes. Vem pra Foz.”