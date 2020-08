Vermelho pede reabertura da Ponte da Amizade para reativar a economia

Ao usar a tribuna da Câmara na tarde desta quinta-feira (6), o deputado federal Vermelho pediu a reabertura da Ponte da Amizade, para reativar a economia na região da Tríplice Fronteira em Foz do Iguaçu.

A ponte que liga Foz do Iguaçu a Ciudad del Este foi fechada em 17 de março de 2020 em função da pandemia do novo Coronavírus. “Na época, nós concordamos com o fechamento para organizar o setor de saúde no início da pandemia da Covid-19”, disse o deputado. “Já se passaram mais de quatro meses e hoje Brasil e Paraguai estão preparados para reabrir a fronteira”, acrescentou.

O deputado mostrou dados oficiais do desemprego de trabalhadores com carteira assinada e mostrou sua preocupação com os trabalhadores informais. “Além dos trabalhadores formais que ficaram sem serviço, nós temos um grande número de homens e mulheres que vivem da informalidade e dependem dessa ponte para ganhar o pão de cada dia”, frisou o deputado.

“Estima-se que em Foz do Iguaçu mais de 30 mil pessoas estão sem trabalho para manter o sustento da família. Apelamos ao presidente Bolsonaro e ao ministro Ernesto Araújo para que intercedam junto ao presidente Paraguaio e reabram essa ponte o mais rápido possível porque a situação tende a piorar a cada dia que passa”, pontuou Vermelho.

Entre os trabalhadores que vivem na informalidade em função da ponte e do turismo, o deputado cita motoristas de vans, taxistas, mototaxistas, ambulantes, autônomos, guias de turismo e até profissionais liberais. “É um exército de gente humilde que precisa sobreviver e viu, da noite para o dia, sua fonte de renda desaparecer”.

Paraguai

A situação no Paraguai é ainda mais grave porque o número de trabalhadores informais é ainda mais alto. Já ocorreram vários protestos nas ruas, com forte repressão, incêndios e muitas pessoas feridas. Já ocorreram até saques em algumas lojas.

“Brasil e Paraguai precisam encontrar uma solução urgente e reabrir a Ponte da Amizade de uma forma segura para restabelecer a economia e evitar o caos”, disse Vermelho. “Esse ir e vir precisa ser restabelecido para garantir o sustento de milhares de irmãos brasileiros e paraguaios da fronteira precisam sobreviver e saberão manter os cuidados para evitar o contágio deste vírus”, finalizou o deputado.

O deputado Vermelho também pediu urgência na votação do projeto 3067/2020, de sua autoria, que visa socorrer trabalhadores do turismo afetados pela pandemia com linhas de crédito e auxílio emergencial.