Vestibular on-line: Unipar aposta na modernidade e aplica prova neste domingo

Em tempo de pandemia e de ferramentas digitais de comunicação cada vez mais eficientes e abrangentes, a Universidade Paranaense adota uma novidade: o vestibular on-line, agendado para este domingo, 8, e aplicado simultaneamente nas suas sete unidades universitárias.

Candidatos de várias cidades do Paraná e de fora estão inscritos para disputar as vagas em mais de cem cursos, nas modalidades presencial, semipresencial e a distância. São cursos em todas as áreas do conhecimento. [O curso de Medicina é exceção: a realização da prova terá que ser presencial; está agendada para o dia 6 de dezembro].

Com esta decisão de apostar nas ferramentas digitais, a Unipar atende a uma das mais importantes recomendações dos órgãos de saúde pública: evitar aglomerações, considerando que os vestibulares da Instituição sempre reúnem muitos estudantes.

A prova começa às 15 horas em ponto, quando o candidato deverá receber o link enviado pelo setor de informática da Unipar. Ele tem uma hora para responder as questões. Antes, a partir das 13h30, também pela internet, todos os coordenadores de cursos da Unipar estarão à disposição dos candidatos para tirar dúvidas sobre profissão e mercado de trabalho.

No entanto, é importante destacar que, para ingressar na Universidade Paranaense, essa prova não é o único caminho. Há outras opções oferecidas pelo Processo Seletivo em Fluxo Contínuo da Unipar, que ficou mais democrático. O candidato que não quis ou não pôde fazer a prova tem chance. Confira: