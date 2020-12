Voluntariado do Instituto BRF beneficia 3.000 pessoas

O Instituto BRF, que tem como objetivo promover o desenvolvimento social nas comunidades onde a BRF atua, vai realizar mais de 200 atividades de voluntariado até janeiro de 2021, dentro do Programa Solidariedade, iniciado em outubro. Voltadas à arrecadação e doação de brinquedos, roupas e alimentos, além de campanhas de doação de sangue, as atividades organizadas pelo Instituto devem envolver cerca de 1.200 participações voluntárias de colaboradores da BRF.

Até o momento, foram beneficiadas mais de 3.000 pessoas, representadas por 17 instituições. A expectativa é de que, até o final de janeiro, o número de instituições beneficiadas chegue a 70, em 27 municípios de nove estados onde a Companhia tem unidades produtivas, sedes administrativas, centros de distribuição e filiais de venda. “Em nossos projetos, todos ganham, voluntários, beneficiados e a comunidade, que trabalham de forma colaborativa e se tornam agentes de transformação”, afirma Bárbara Azevedo, gerente de Investimento Social da BRF.

Fundado em 2012, o Instituto BRF abraça iniciativas que transformem positivamente a sociedade nos locais onde a BRF está presente e já beneficiou cerca de meio milhão de pessoas por meio de seus projetos e ações de voluntariado.

Sobre a BRF

Uma das maiores companhias de alimentos do mundo, a BRF está presente em mais de 130 países e é dona de marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy. Seu propósito é oferecer alimentos de qualidade cada vez mais saborosos e práticos, para pessoas em todo o mundo, por meio da gestão sustentável de uma cadeia viva, longa e complexa, que proporciona vida melhor a todos, do campo à mesa. Pautada pelos compromissos fundamentais de segurança, qualidade e integridade, a Companhia baseia sua estratégia em uma visão de longo prazo e visa gerar valor para seus mais de 90 mil colaboradores no mundo, mais de 260 mil clientes e aproximadamente 10 mil integrados no Brasil, todos os seus acionistas e para a sociedade.