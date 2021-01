Voluntários promovem limpeza no entorno do Lago Municipal de Cascavel

Nem mesmo a chuva registrada na manhã de sábado (16) em Cascavel, foi suficiente para abalar um grupo de quarenta pessoas, voluntárias, da intenção de fazer a limpeza do Lago Municipal. Elas se juntaram à Sema (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) para fazer o recolhimento de lixo e entulho no entorno do Lago Municipal de Cascavel.

Todo o material recolhido será levado pra triagem. “O que der para ser reciclado será encaminhado para os Ecopontos e o restante descartado de forma correta no aterro sanitário”, explicou o Secretário de Meio Ambiente Nei Haveroth.

Segundo o secretário esta é uma ação de conscientização ambiental. “Queremos que os frequentadores do Lago entendam sua importância, não apenas para o abastecimento da cidade, mas também para o meio ambiente, para a prática esportiva e lazer, por isso todos somos responsáveis e precisamos cuidar deste patrimônio”, declara.

“O que estamos fazendo hoje é uma ação de conscientização e educação ambiental. A ideia é fazer com que estas pessoas envolvidas no trabalho se tornem agentes multiplicadores da ideia da conservação”, disse o presidente da ONG Amigos dos Rios, professor Adelar Valdameri.

De acordo com Valdameri, o trabalho vai continuar já no próximo fim de semana. “A chuva de hoje não nos permitirá continuar o trabalho, mas no próximo sábado estaremos unidos em prol do nosso lago”, completou.