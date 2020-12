Volvo Car Brasil inaugura espaço interativo de eletrificação em shopping

A Volvo Car Brasil dá mais um passo importante para difundir a eletrificação no Brasil. Foi lançado no último fim de semana o Volvo Recharge, um espaço interativo no recém-inaugurado CJ Shops, em São Paulo. “Essa é mais das ações que fazemos em prol da eletrificação e sustentabilidade. Temos feito diversas ações de alto impacto para que os carros híbridos e elétricos fiquem cada vez mais perto das pessoas e que elas entendam que o futuro é agora”, destaca Rafael Ugo, diretor de marketing Latam Hub para Volvo Car Brasil.

O espaço exibe o XC40 Recharge Pure Electric, veículo 100% elétrico da marca sueca que será lançado em 2021. E também conta com um modelo híbrido, destacando o compromisso da empresa com a sustentabilidade.

O local também conta com pontos de recarga para celulares e locais para descanso, em que as pessoas podem relaxar observando a projeção com a belíssima aurora boreal.

Campanha com eletrificação

A Volvo Cars lançou recentemente a campanha “Batatas”, um filme que mostra uma menina descobrindo as magias da eletricidade e usa toda sua curiosidade infantil para desenvolver por conta própria brinquedos e equipamentos usando como fonte de energias as batatas, que liberam energia até para acender lâmpadas.

O filme foi criado para marcar o importante momento que marca atravessa no País e difundir a eletrificação para todas as pessoas.

Assista – https://youtu.be/uoRLCLBXiV0

Sobre a Volvo Cars

A fabricante sueca de carros premium foi fundada em 1927 pelo engenheiro Gustav Larson e pelo economista Assar Gabrielsson, na cidade de Gotemburgo e, desde a sua fundação, tem as pessoas em primeiro lugar e no centro da marca. Com produção global na Europa, Ásia e América do Norte, a Volvo tem como objetivo oferecer aos clientes a melhor experiência em mobilidade segura, sustentável e pessoal.

Em 2019, a Volvo Car Brasil apresentou crescimento de 15,8% com quase 8.000 veículos emplacados em território nacional e tornou-se líder no segmento de veículos eletrificados com 1.100 unidades de carros híbridos. Em 2020, a marca segue ocupando a liderança do segmento de eletrificados premium e o primeiro lugar entre os SUVs Premium no País. O XC60 é o veículo híbrido brasileiro que menos desvaloriza em um ano dentre todos os modelos comercializados no País, segundo pesquisa da Auto Informe.