Voos em Cascavel sÃ£o atendidos no antigo terminal de passageiros

Voos em Cascavel são atendidos no antigo terminal de passageiros

A Cettrans/Transitar, por meio da Gestão do Aeroporto Municipal de Cascavel, informa que os voos continuam sendo atendidos no antigo terminal, até que as novas instalações do terminal de passageiros sejam colocadas em operação. Por enquanto elas estão apenas liberadas para visitação aos fins de semana.

A orientação é para que todos os passageiros se dirijam ao terminal antigo para fazer embarque e desembarque, conforme a sinalização indicativa por faixas instaladas no local.

Os passageiros também devem continuar seguindo todas as medidas de distanciamento social recomendadas pelos órgãos de saúde e, para evitar aglomeração, devem evitar comparecer ao terminal acompanhados de amigos ou familiares; também devem manter o protocolo de higiene, utilizando máscara e álcool em gel.