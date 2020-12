Wyndham Hotels & Resorts celebra bons resultados de crescimento em 2020

A última novidade muito comemorada pela rede é a recente conquista do Hotel Wyndham São Paulo Paulista, localizado na Alameda Campinas em um dos endereços mais privilegiados e desejados da cidade de São Paulo. O empreendimento entra ao portfólio da rede sob o sistema de Administração hoteleira.

A equipe operacional da Wyndham teve o grande desafio de implementar a nova marca e fazer o processo de conversão em tempo recorde de apenas cinco dias. Ainda que, de acordo com a companhia norte-americana, este não seja o cenário ideal e não são os prazos que a Wyndham costuma trabalhar, estiveram prontos e puderam executar em tão pouco tempo a fim de atender o desejo dos investidores e as necessidades da propriedade.

O Diretor de Operações Hiram Della Croce, destacou que a expertise da equipe Wyndham para iniciar uma operação do hotel em menos de uma semana, foi fator preponderante para o sucesso desta nova unidade. Além disso, a sinergia perfeita da equipe de novos negócios e da equipe de operações, permitiu essa conversão inédita em cinco dias. “Obviamente, que com os processos bem definidos e alinhados que a empresa tem globalmente para implantação e abertura de hotéis, tudo ficou mais fácil. Trabalhamos com a flexibilidade e com a elevada capacidade de solução do nosso time para ajustar demandas e necessidades dos parceiros”, reforça Della Croce.

A localização premium do hotel a uma quadra da Avenida Paulista, importante centro financeiro do país, próximo aos shoppings centers, museus e localizado em um bairro com gastronomia privilegiada, além de fácil acesso a toda cidade de São Paulo é o grande atrativo do hotel. O empreendimento oferece 228 apartamentos, fitness center, piscina ao ar livre, salas de reuniões e restaurante.

Maria Carolina Pinheiro, Vice-Presidente de Novos Negócios da Wyndham Hotels & Resorts, comemora o fechamento de 2020 para a rede, “2020 foi um ano cheio de desafios e muita persistência, aprendemos a vender e negociar contratos a distância, algo inimaginável em nossa cultura latina. Acreditamos em nosso modelo de negócio e na força das marcas da Wyndham e conquistamos até o momento 22 novos contratos na América Latina e Caribe, com mais 5 negociações ainda para 2020. E no mercado brasileiro, não poderíamos estar mais felizes em fechar o ano com esse novo hotel em nosso portfólio, o Wyndham São Paulo Paulista, uma demonstração do comprometimento e responsabilidade do nosso time.”

O Brasil segue responsável por importante fatia desse resultado, respondendo por 25% dos novos negócios. Ao todo, até o momento, foram seis novos projetos que entraram para o portfólio da Wyndham nos modelos de franquia e administração, o TRRYP by Wyndham Varginha, o Wyndham Garden São Paulo Aclimação, Days Inn by Wyndham Cascavel, Ramada by Wyndham Belo Horizonte Lourdes e o TRYP by Wyndham Marilia. Além de 2 hotéis já pertencentes a marcas do grupo que passaram a ser gerenciados pela rede, o Wyndham São Paulo Berrini e o Wyndham Garden São Paulo Convention Nortel.

“Desde 2018, temos sido consistentes no avanço de nosso portfólio e alcançamos um crescimento de 26% em abertura de hotéis. 2020 foi um ano desafiador, em especial para a indústria turística. Mas fomos extremamente resilientes, flexíveis e adaptamos nosso negócio de forma a beneficiar também os nossos franqueados. Também investimos na criação de campanhas comerciais, como a Portas Abertas e a Wyndham Vouchers, que contribuíram para a saúde financeira e sustentabilidade das operações dos empreendimentos”, finaliza Maria Carolina Pinheiro, Vice-Presidente de Desenvolvimento da Wyndham Hotels & Resorts.

Sobre a Wyndham Hotels & Resorts:

A Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH) é a maior empresa de franquias hoteleiras do mundo, com mais de 9.000 hotéis em cerca de 90 países em seis continentes. Por meio de sua rede de aproximadamente 804.000 quartos que atraem o viajante comum, a Wyndham tem presença líder tanto no segmento econômico e midscale da indústria de hospedagem. A empresa opera um portfólio de 20 marcas de hotéis, incluindo Super 8®, Days Inn ®, Ramada®, Microtel Inn & Suites®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites ®, Trademark Collection® e Wyndham®. Wyndham Hotels & Resorts também é fornecedora líder de serviços de gerenciamento de hotéis. O premiado programa de fidelidade Wyndham Rewards® da empresa oferece aos mais de 85 milhões de usuários registrados a oportunidade de resgatar pontos em dezenas de milhares de hotéis, resorts e casas de férias em todo o mundo. Para mais informações, visite www.wyndhamhotels.com